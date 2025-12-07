卓球混合団体ワールドカップ中国・成都で行われている卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）は6日、ステージ2で日本が開催国・中国と対戦。日中関係の悪化から超アウェーとなった一戦は、5-8で敗れた。中国は唯一無敗で準決勝へ。それでも現地メディアは「男子チームのパフォーマンスは憂慮すべきものだった」と伝えている。第5試合までもつれる激闘を制した中国。卓球王国としての意地を見せつけたが、男子シングルスでは松島