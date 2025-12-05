12月3日、Netflixが、映画『僕の狂ったフェミ彼女』を2026年に配信することを発表した。主演を永野芽郁が、監督を小林啓一氏が務めるという。キービジュアルも公開されたが、そこに写った永野の近影が注目を集めている。「Netflixの公式Xは、ロングヘアをばっさりカットした永野さんの写真を公開しました。永野さんは2025年7月末、主演映画『かくかくしかじか』のプロモーションでカナダの映画祭に登場して以降、これといった発