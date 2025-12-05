ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 千葉県の会社で女性を刺したとして同僚社員の男が逮捕 当時2人は面談… 千葉県 殺人事件 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 千葉県の会社で女性を刺したとして同僚社員の男が逮捕 当時2人は面談中か 2025年12月5日 19時9分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉県いすみ市で5日、中国籍で39歳の会社員の男が逮捕された 会社の同僚女性を刃物で複数回刺すなどして殺害しようとしたという 女性は死亡し、当時2人は面談中で男が突然ナイフを取り出したとのこと 記事を読む おすすめ記事 【速報】2024年に関東で相次いだ一連の「闇バイト」広域強盗事件 事件全体の指示役か…男4人を逮捕 全容解明へ 2025年12月5日 10時0分 中国人踏切死亡で賠償請求 外国語表示なく誤認と主張 2025年12月5日 23時51分 【独自】渡辺渚さんを脅迫の疑いで32歳女を書類送検 警視庁 渡辺さんの写真集に包丁置いた写真を投稿…「行きすぎた行為で申し訳ない」 2025年12月5日 15時37分 冬のボーナスを現金で支給する銀行 計1億5000万円を手渡し 平均支給額は過去最高 佐賀 2025年12月5日 16時25分 〈このハゲーっ！〉豊田真由子氏がまたもや“事件”を起こしていた！ 「要望が通らないと態度を豹変させ、大声を張り上げて…」 2025年12月5日 5時40分