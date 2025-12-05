中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2025年12月4日、中国・成都で開催されている卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、「日本は試合中ずっと中国の観客のターゲットにされている」などと報じた。「今大会の会場は、もはや単なる競技場ではない」混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕した。日本代表は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠塚大