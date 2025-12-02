高市政権が発足してから約1カ月、今なお複数の世論調査で60％台後半から70％台の内閣支持率を維持している。読売新聞が11月に行った世論調査では支持率72％の高水準。これを追い風に一刻も早く解散総選挙に打って出て過半数を取り戻し、盤石な政権基盤で確実に政策を進めるべきとの声もあるが、そううまく事が運ぶかは未知数だ。歴史的大敗を経て再び保守路線を歩み始めた自民党の現在と今後について、政治学者の中北浩爾教授（