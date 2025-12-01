竹書房は、『聖女じゃないと見捨てたくせに、今さら助けてとか言われてももう無理です！〜チートスキルで勝手にダンジョン生活満喫します〜』(漫画：椎山、原作：てんてんどんどん)の連載を「竹コミ！」にて2025年12月1日(月)12：00よりスタートした。【あらすじ】婚約破棄されたうえ、ジョブなしの役立たずと追放されてしまったクミ。しかし実は、クミの持つスキル『指定』は、聖女とは比べ物にならないほど規格外なスキルで…!?