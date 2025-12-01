人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 実家での夫の態度にイラッ！その都度、モヤモヤが止まらない ＠ママリ 夫が私の実家で態度がでかい(図々しい)気がして、行く度にモヤモヤします。私の考え過ぎ