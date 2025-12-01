¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¤Î½éÃ±ÆÈ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡Ø¶Ì¿¹ÍµÂÀ MODE¡Ù¤¬¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis¡Ù¡¢2025Ç¯¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¤Î°áÁõ´ë²è¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Î°áÁõ´Æ½¤¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼´¤Ë¡¢¶Ì¿¹¤ÎÌó1Ç¯¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£ ¢£¥Ñ¥êÌ©Ãå