タレントの山口もえが２９日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」に出演。夫で爆笑問題・田中裕二の家事の手伝いについて語った。山口は２０１５年に、２人の子連れで田中と結婚。１７年に女児を出産し、現在、１８歳の長女、１６歳の長男、８歳の次女のママだ。この日、ママ友でタレント・坂下千里子とゲスト出演。話題が、夫の家事・育児の分担に及ぶと、山口は「完全に家事は私ですね。全然、夫は…やらないで生きてこ