SNSの運用業務代金を水増し請求した疑いで、広告会社の元社員らが逮捕されました。「トヨタ・コニック・プロ」の元社員・志儀永二郎容疑者（43）ら2人は、委託を受けたSNSの運用業務を巡り、下請け先に水増し請求をさせ、約2800万円をだまし取った疑いが持たれています。だまし取った金は生活費などに充てられたということです。