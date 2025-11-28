ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 長瀬智也がインスタで意味深投稿「どうなるのかもわかっている」 長瀬智也 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 長瀬智也がインスタで意味深投稿「どうなるのかもわかっている」 2025年11月28日 16時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 長瀬智也が28日までにInstagramを更新し、連続で投稿をした 「どうなるのかもわかっている」と記して、ソロショットを公開 次の投稿では「くだらんニュースになることもわかっている」とつづった ◆長瀬智也がソロショットを連続で投稿 この投稿をInstagramで見る 長瀬智也(@nagasetomoya_)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 31歳妊婦がはねられ死亡した事故…重い障害負った赤ちゃんへの過失運転致傷罪での立件断念 名古屋地検 2025年11月28日 17時10分 「部屋にいる彼が全裸でこっちを見ていた」両腕、背中、首にタトゥーを彫った木村斗哉容疑者（22）の“異様な行動”《埼玉老人ホーム殺人》 2025年11月28日 11時0分