元TOKIOの長瀬智也さん（47）が2026年2月4日にインスタグラムを更新し、8日投開票の衆院選について言及した。「日本が今よりも良くなるためには今までと違う選択をしなければならない」などと主張している。「皆さん体調には十分気をつけて」長瀬さんは4日、サングラスをかけた自身の姿を投稿し、「今週末はいよいよ衆議院選挙ですね」と切り出した。続けて、バイクレーサーとしても活動する長瀬さんは、「今より早く走るためには