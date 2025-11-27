JR東日本とパスモが2025年11月25日に発表した新たなコード決済サービス「teppay（テッペイ）」のネーミングをめぐり、SNSで批判が広がっている。「モバイルSuica」と「モバイルPASMO」の新サービス「teppay」は、JR東日本の「モバイルSuica」と、株式会社パスモの「モバイルPASMO」が26年秋から27年春にかけて導入を予定している新たなコード決済サービスだ。既存のアプリを使っている場合、新たなアプリダウンロードや登録は不要