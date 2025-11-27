スカパーＪＳＡＴホールディングスが大幅高で、年初来高値を更新した。一部で「２０２５年４～９月期の売上高に対する営業キャッシュフロー（ＣＦ）比率をランキングすると、宇宙事業が軌道に乗り業績好調なスカパーＪＳＡＴホールディングスが５割に迫り上位に入った」と報じられたことが刺激となったようだ。 加えて、同社はきょう、子会社のスカパーＪＳＡＴが宇宙航空研究開