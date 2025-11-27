スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>が大幅高で、年初来高値を更新した。一部で「２０２５年４～９月期の売上高に対する営業キャッシュフロー（ＣＦ）比率をランキングすると、宇宙事業が軌道に乗り業績好調なスカパーＪＳＡＴホールディングスが５割に迫り上位に入った」と報じられたことが刺激となったようだ。



加えて、同社はきょう、子会社のスカパーＪＳＡＴが宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）から先進レーダー衛星「だいち４号」のデータ・サービス事業者として選定されたと発表。だいいち４号の観測データをエンドユーザーに提供する代理店としての役割を担うとともに、人工衛星データを活用して斜面やインフラの地盤変動を宇宙からモニタリングする独自サービス「ＬＩＡＮＡ（Ｌａｎｄ－ｄｅｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ＡＮＡｌｙｓｉｓ）」の機能強化を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS