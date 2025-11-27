ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 日曜劇場に出演中の目黒蓮はどこか自信なさげ？まだ伸びしろだらけか 目黒蓮 日曜劇場 エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL 日曜劇場に出演中の目黒蓮はどこか自信なさげ？まだ伸びしろだらけか 2025年11月27日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「ザ・ロイヤルファミリー」に出演中の目黒蓮について、ゲンダイが報じた 目黒が本格的に登場した第5話以降、世帯視聴率は上昇しているという 一方で、「ベテラン勢ほど肝が据わった演技とはまだ言えない」との指摘も 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 中国「日本で中国人への犯罪が多発」 日本側の否定に「先週も5人逮捕」と反論 2025年11月26日 17時44分 北川景子、朝ドラ物乞いシーン見た長女がショック受ける「ママお金ないの？おやつ買えないの？」 2025年11月26日 15時17分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分