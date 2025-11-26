日本政府観光局の発表によると（2025年10月15⽇付け）、 2025年9月の訪日外国人客の数は約3270万人となり、過去最速で累計3000万人を突破したという。【写真】無断キャンセルが多発している人気商品「どら焼き」それだけの人数の中には少なからず、日本のルールやマナーを軽視した非常識な行動を取る人物もいる。先日、東京・銀座にある1922年創業の老舗和菓子店「木挽町よしや」（＠kobikicho_y）さんが、訪日外国人客によ