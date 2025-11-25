政府は２５日、税負担を軽減する租税特別措置や高額な補助金を点検し無駄をなくす「租税特別措置・補助金見直し担当室」を行政改革推進本部の下に設置したことを発表した。自民党と日本維新の会は、連立合意書のなかに米国のトランプ政権が歳出削減に立ち上げたＤＯＧＥ（政府効率化省）の日本版として創設を盛り込んでいた。財務省や総務省とも連携して連絡会議は来週中にスタート。片山さつき財務省が担当閣僚となるほか、