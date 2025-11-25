タイ南部で連日の豪雨による大規模な洪水被害などが発生し、24日までに少なくとも19人が死亡しました。こちらはタイ南部ソンクラー県で24日に撮影された映像です。豪雨による河川の氾濫で濁流が市街地を飲み込み、住宅の屋根の上で救助を待つ人たちの姿もあります。現地メディアによりますと、タイ南部ではここ数日、ソンクラー県を中心に10の県で大規模な洪水被害に見舞われ、1日の雨量は最大で335ミリに達しました。タイ保健省は