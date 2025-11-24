メーガン妃は王室時代にケンジントン宮殿での生活を「一種の監獄のようなもの」と語っていたという。英紙デーリー・メールが２３日、報じた。王室伝記作家トム・クイン氏によれば、メーガン妃は２０１８年、新婚当時のヘンリー王子夫妻のために選ばれたケンジントン宮殿の敷地内にある２ベッドルームのノッティンガム・コテージが気に入らなかったという。メーガン妃は狭いコテージに非常に批判的で、ケンジントン宮殿での生活