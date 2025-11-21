コロンビアはこのほど、「難破船の聖杯」と称される沈没したスペイン軍艦から金貨や銅貨、磁器製の杯のほか、大砲を回収した/Colombia Ministry of Culture（CNN）コロンビアはこのほど、「難破船の聖杯」と称される沈没したスペイン軍艦から金貨や銅貨、磁器製の杯のほか、大砲を回収した。これらの遺物は、スペイン艦隊のガレオン船「サンホセ」号の残骸から初めて回収された財宝。サンホセは1707年にペルーを出港し、翌年、コロ