阪神のニック・ネルソン投手（２９）が、今季限りで退団する見通しであることが２０日、分かった。来日１年目の今季は２３試合の登板で２勝１敗７ホールド、防御率１・９３。１３試合連続無失点を記録して存在感を見せたが、今季の推定年俸９０万ドル（約１億４０００万円）など条件面も考慮し、現時点で放出する方針だ。さらに、来日１年目で６勝を挙げたジョン・デュプランティエ投手（３１）との残留交渉も難航している。保