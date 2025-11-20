　高市早苗氏デイリースポーツ

中国軍の広報Xが高市早苗首相に地獄絵で警告「自滅の結末を迎える」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中国軍の広報Xが20日、高市首相をあしらったイラストを投稿した
  • 火の海に囲まれた道を靖国神社に向かって歩く様子が描かれている
  • 別の投稿では「火遊びする外部勢力は、自滅の結末を迎えるだろう」と記した
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    草間リチャード敬太　Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす　活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分
  • 変更までの間、店内に出すお知らせの一例
    ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ　ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分
  • RKK
    93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明　坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？　 2025年11月20日 11時33分
  • 都立小児総合医療センターのX（@TMCMC_pr）より
    都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ　実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分
  • 　佐野岳
    佐野岳が全治９カ月の重傷　ＴＢＳ「最強スポーツ男子頂上決戦」収録で　跳び箱１７段で着地右足ひねる 2025年11月20日 13時21分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
    2. 2. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    3. 3. 学生の自転車にはねられ93歳重体
    4. 4. ほしいものリスト 一晩で寄付
    5. 5. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
    6. 6. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
    7. 7. 元木大介「激ヤセ」の真相を告白
    8. 8. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
    9. 9. 「ハルヒの聖地」1日限定で解放
    10. 10. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    1. 11. THE NORTH FACEのアウターもお得
    2. 12. 高市氏の台湾有事「戦争前夜」
    3. 13. チャットモンチー 6年ぶりのSNS
    4. 14. 『M-1』準決勝30組決定【一覧】　真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
    5. 15. 「中国を支持」日中タレント表明
    6. 16. 大阪メトロ 全社員に最大20万円
    7. 17. インフルにかかりやすい人 発表
    8. 18. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
    9. 19. 熊本県の火事 犬約100匹が死ぬ
    10. 20. 杏里 早すぎる破局に心配の声
    1. 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
    2. 2. 学生の自転車にはねられ93歳重体
    3. 3. ほしいものリスト 一晩で寄付
    4. 4. 出会いのきっかけ マチアプがTOP
    5. 5. 配達先に「小さな差し入れ」賛否
    6. 6. 「ハルヒの聖地」1日限定で解放
    7. 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    8. 8. インフルにかかりやすい人 発表
    9. 9. 熊本県の火事 犬約100匹が死ぬ
    10. 10. 台湾総統 寿司食べて日本を支援
    1. 11. 牛が大けが「OSO18」の再来か
    2. 12. 中国の日本批判が「パロディ化」
    3. 13. 床下から白煙? 新幹線が一時停止
    4. 14. 国会議員の給与増報道に大荒れ
    5. 15. 愛子さま ラオスでの「3変化」
    6. 16. 自転車が車の下敷き 女性が重体
    7. 17. 音楽フェスの“足の疲労”を解消!? 編集部5人が噂の「ムテキインソール」を試してみた
    8. 18. 母から「客射精させたら終わり」
    9. 19. 男子生徒が盗撮? 女子生徒被害か
    10. 20. 大分火災、愛犬と1日半ぶり再会　現場の自宅付近で発見
    1. 1. 12時予約の客へ 食堂の投稿反響
    2. 2. 不可解事件 子どもをさらうクマ
    3. 3. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
    4. 4. ガーシー氏 N党離党の議員に言及
    5. 5. 元火葬場職員「僕らは必ず見る」
    6. 6. 16歳で妊娠 顔出しで性暴力告発
    7. 7. 佳子さま売れ 実際のお客様の声
    8. 8. 高市総理が急激に可愛くなった訳
    9. 9. 泣き叫んだ娘にJALのCAが神対応
    10. 10. 「さなえちゃんクッキー」が発売
    1. 11. ［深層ＮＥＷＳ］高市政権１か月、存立危機事態巡る発言で「いきなり試練直面」…中北浩爾・中大教授
    2. 12. 議員歳費を月5万円増、自民検討　維新は反対表明
    3. 13. 生活保護、「歴史的勝訴」落胆に　原告求めた全額補償ほど遠く
    4. 14. 警鐘 無料アダルト動画見た代償
    5. 15. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
    6. 16. 電車に遺骨忘れたら…悲しい末路
    7. 17. 無人駅で調理 非常識な迷惑行為
    8. 18. 元外交官「相手が許してくれるラインを探す」高市氏発言の裏側
    9. 19. 和田政宗氏、自民に離党届　参政連携、県連が処分検討
    10. 20. 佳子さま まさかの対応がSNS拡散
    1. 1. 比元市長、人身売買で終身刑
    2. 2. EXO元メンバー 刑務所内で死亡か
    3. 3. 「ドアキック」米で逮捕者続出
    4. 4. aespaの紅白出場 反対署名8万超
    5. 5. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
    6. 6. 欧米でトラッド・ワイフ現象拡大
    7. 7. 武装グループが女子生徒25人拉致
    8. 8. 韓俳優「僕、結婚します」発表
    9. 9. マレーシアで日本人3人を拘束
    10. 10. BTS宅侵入「日本の恥さらし」
    1. 11. 高市「毒苗」中国の通信社が掲載
    2. 12. ながらスマホで大型船が座礁 韓
    3. 13. 米の雇用統計 1カ月半遅れ発表
    4. 14. AI搭載商品が性的会話→販売中止
    5. 15. 韓国芸人「最低卵」を販売し物議
    6. 16. 韓に 5万席規模アリーナ誕生か
    7. 17. 伯にお咎め発言 独で論争に
    8. 18. 北京の日本料理店が悲鳴「岐路」
    9. 19. 台湾巡る発言「血まみれになる」
    10. 20. 中国「日本水産物の市場ない」
    1. 1. 大阪メトロ 全社員に最大20万円
    2. 2. 突然の1億2000万円に 手が震える
    3. 3. 全国初 新幹線ホームにスタバが
    4. 4. 高級車をドレスダウン 運営破産
    5. 5. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
    6. 6. 「ボッチの生徒」元教師の本音
    7. 7. 水商売の経歴 バレれば反社扱い?
    8. 8. Vポイントペイ 急上昇の理由とは
    9. 9. 赤字膨らむ日産 一人負けの現実
    10. 10. 吉野家「推しの食べ方」を紹介へ
    1. 11. 【スタバ】ホリデー第2弾『スモア チョコレート フラペチーノ』が11月26日(水)より新登場
    2. 12. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
    3. 13. Adobeアプリが起動不能 不満の声
    4. 14. 強要性交で「萎えるから泣くな」
    5. 15. モス福袋に「クロミ」グッズが
    6. 16. 「千葉のニコタマ」のお隣で変化
    7. 17. 与党、税制改正作業を本格化　「年収の壁」、財源確保が論点
    8. 18. ドラゴン桜2で学ぶ「教育論」
    9. 19. リアルな社会課題を解決する力を育てる-立命館大学が挑む「創発性人材」育成の最前線東和エンジニアリングが“つなぐ”プロフェッショナル 立命館大学 三宅副学長×東和エンジニアリング 対談記事を公開
    10. 20. 近鉄大阪線 ダイヤ変更の背景は
    1. 1. THE NORTH FACEのアウターもお得
    2. 2. AirPodsもSALEに 売り切れ必至
    3. 3. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
    4. 4. Black FridayにiPhoneが登場予定
    5. 5. Apple Watch 21日0時からSALEに
    6. 6. Amazonセール目前 目玉商品は?
    7. 7. Black Friday NBシューズも登場
    8. 8. iPadシリーズ 21日0時からSALEに
    9. 9. Black Friday登場予定の飲食料品
    10. 10. 【21日0時から】Amazon ブラックフライデーに登場予定のApple商品まとめ
    1. 11. Black Fridayで注目のガジェット
    2. 12. Apple良いのか? 11インチiPad
    3. 13. 争奪戦だ！ M4 MacBook Airが2万5000円も安くなってる！
    4. 14. Amazonセール 日用品が49%OFFに
    5. 15. 死活監視サイト「DownDetector」が落ちていないかを見張る「DownDetector’s Down Detector」
    6. 16. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
    7. 17. 【本日から】ブラックフライデー、なに買う？〜2025年ぼくらが買ってよかったもの＆セール品まとめ〜
    8. 18. 25％還元！ タフさも大画面もバッテリーも。モトローラスマホのバランス感 #楽天セール
    9. 19. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
    10. 20. 【トレビアン】ムックTwitterを拒絶　「遠慮させていただきますです」
    1. 1. 大谷 MVPの裏で囁かれる2つの説
    2. 2. 中村敬斗と「結婚」恐怖の投稿
    3. 3. エンゼルス「無能トレード」か
    4. 4. 大相撲マナー 請願書提出の動き
    5. 5. 真美子さん 完璧「MVP妻」伝説
    6. 6. NPBで失敗した選手が韓国で覚醒
    7. 7. 相馬直樹氏 来季で退任を発表
    8. 8. イチロー氏驚き40日間オムライス
    9. 9. 錦織圭がベスト8に進出
    10. 10. 連敗ストップ 大の里が10勝目
    1. 11. 伊代表 来年3月の欧州予選に言及
    2. 12. 棚橋弘至 武知海青にゴーサイン
    3. 13. 城氏が絶賛 森保Jの意外な選手
    4. 14. 由伸と村上が会食 SNSからも反応
    5. 15. 約60人の阪神OBが甲子園に集合
    6. 16. 鎌田大地のダブルタッチに衝撃
    7. 17. 昨年新潟記念V　シンリョクカが引退…今年の小倉牝馬S制覇フェアエールングも引退
    8. 18. FC東京GK 最近買った高額な商品
    9. 19. 巨人荒巻が異国で無双 455&1.102
    10. 20. 板倉滉 アヤックスの現状に言及
    1. 1. 草間リチャード敬太 脱退を発表
    2. 2. 跳び箱で着地失敗 俳優が重傷に
    3. 3. 元木大介「激ヤセ」の真相を告白
    4. 4. 高市氏の台湾有事「戦争前夜」
    5. 5. 『M-1』準決勝30組決定【一覧】　真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ミキらが史上最多1万1521組の頂点目指す
    6. 6. 「中国を支持」日中タレント表明
    7. 7. チャットモンチー 6年ぶりのSNS
    8. 8. 一般人じゃない あ〜ちゃん批判
    9. 9. 杏里 早すぎる破局に心配の声
    10. 10. M-1また波乱 準決勝進出30組決定
    1. 11. 自宅が砂まみれ…水ダウ対応告白
    2. 12. 不倫の方がダメ 大島優子の怒り
    3. 13. 草間が脱退へ リーダーが言及
    4. 14. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
    5. 15. 坂口杏里 2カ月でスピード離婚
    6. 16. 佐藤勝利「僻まれる」発言が波紋
    7. 17. 小泉進次郎氏、パワプロ「ダイジョーブ博士」の元ネタを語る　現場では「知らなかった！」の声
    8. 18. 「子を持つ人は成熟」の声に反論
    9. 19. 「時よ」湘南台駅のメロディに
    10. 20. 脱退した草間「心の病」を公表
    1. 1. ADHDの女性は顔つきで判明? 解説
    2. 2. 文句つける夫に料理させてみたら
    3. 3. GUの「優秀トップス」紹介
    4. 4. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
    5. 5. Amazon「BFCM」予約開始でお得に
    6. 6. モスが「2026モス福袋」を販売
    7. 7. 中学生の娘が緊急入院 母の焦り
    8. 8. プロが愛用するチークの名品
    9. 9. 夫が不倫「子ども触らないで」
    10. 10. 白ソックスで印象操作の足元へ
    1. 11. ズートピア2 限定アイテム登場
    2. 12. 赤ちゃんをじっと見つめる猫話題
    3. 13. 反響のユニクロ秋冬モノが値下げ
    4. 14. この冬の買い物リスト決定版！Amazonブラックフライデーで爆売れした名品ランキング【10選】
    5. 15. コストコの華やか新作スイーツ
    6. 16. オーガニックの魅力をレクチャー
    7. 17. スターシェフが手掛けるヘルシーカフェなど。 銀座女子会にぴったりな〈GINZA SIX〉のおすすめカフェ3選
    8. 18. 【SHEIN】赤はメンズのツボ♡ カレの視線を独占する「プチプラ赤バッグ」特集
    9. 19. 「忸怩」はなんて読む？「忸怩たる思い」って...！？
    10. 20. 絶対に信じちゃいけない。不倫目的の男性が口にしがちな「セリフ」