巨人の山口寿一オーナーが１９日、都内でオーナー会議に出席後に取材対応し、補強について言及した。「戦力の方ですけれども、補強ポイントはもう明らかで。先発を中心とした投手陣、それから外野手。さらには岡本がいなくなるということもあるので、クリーンアップを打てる野手といったところが補強のテーマになってると思っています。これらを外国人とＦＡで達成していくことができれば、来年優勝を狙っていくということがで