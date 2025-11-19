米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が１８日（日本時間１９日）、今オフのＦＡ特集記事を掲載し、エリート記者のＪ・パッサン氏が巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）に関して言及した。同記者は「日本でおそらく最も優れた打者２人がＭＬＢへ向かう」とし、村上について「規格外のパワーを持ち、国内外を含むどのＦＡ選手にも引けを