押収された違法エアガン＝18日午前、警視庁大塚署違法エアガンなどを所持したとして、警視庁生活環境課は18日、銃刀法違反の疑いで、宮城県気仙沼市の男性会社員（54）ら5都府県の39〜74歳の男性10人を書類送検した。同課によると、10人の自宅から計191丁を押収。男性会社員がサバイバルゲームで知り合った別の気仙沼市の男性2人を通じて、他の7人にインターネットで7丁を販売したという。同課は男性会社員が2019年8月〜今年4