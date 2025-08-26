その女性はぽつりと「大人になって親のありがたみがわかる、という言葉がわからない」と漏らした。大人になって感じるのは、世間の厳しさよりも実家の過酷さだからだ。ヘルシェイクカスさん（@herusyeikuyano_）、25歳の女性。普段は都内のSM店に勤務している。団地暮らしで、家族全員からの暴力に怯えた若き日々について話を聞いた。◆赤ん坊の私をエアガンの的にしていた開口一番、「家のことを話しても、信じてもらえるかわ