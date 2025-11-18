日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）が17日に放送され、街頭インタビューのVTRに元日本代表選手が偶然登場した。この日の「茨城県民の日スペシャル」のコーナーで、「茨城空港がフィーバー」として利用者たちに街頭インタビューを行ったVTRが流れた。その中で帽子を被り、ひげが金色の屈強な男性が登場し「茨城空港よく使う。車も停め放題」と駐車場無料なところが魅力だと伝えた。この男性についてナレーショ