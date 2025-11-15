¥µ¥Ã¥«¡¼Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿Âçºå»Ô¤Î»äÎ©¶½¹ñ¹â¤Ï15Æü¡¢12·î³«Ëë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°û¼ò¤·¤¿Éô°÷¤ò½ü¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Æ±¹â¤¬Áª¼ê¸¢ÂçºåÍ½Áª¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¡¢Éô°÷¤Î°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£