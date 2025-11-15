お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜後0：55）の16日放送回は、1時間スペシャル。62歳の川粼麻世さんと21歳下の料理研究家・花音さんが登場します。【写真】川粼麻世さんと再婚した21歳年下の妻麻世さんは、1976年に13歳で大阪から上京。翌年にはレコードデビューを果たし、人気アイドルの仲間入りしました。アイドルチッ