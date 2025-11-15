日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表とホームで対戦した。序盤からチャンスを作った日本は、16分に先制に成功する。右サイドをドリブルで持ち上がった佐野海舟から、中央でパスを受けた南野拓実が冷静にネットを揺らした。１−０で迎えた60分には、堂安律がカットインから左足を振り抜いて加点。試合はそのまま２−０で日本が勝利した。試合後、森保一監督は「選手たちが良い準備をしてくれて、戦術的なトライで