サッカー日本代表の中村敬斗選手にストーカー行為をした疑いで、65歳の自称フリージャーナリストの女が千葉県警に逮捕されました。警察によりますと、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのはフリージャーナリストを自称する川野美由紀（こうの・みゆき）容疑者65歳です。川野容疑者は11月9日午後から10日未明にかけて、中村選手に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満