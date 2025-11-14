不二家洋菓子店は11月14日から12月1日までの間、ネット予約受付サイト「FUJIYA-Sweets.com」で、ミルキー発売75周年を記念した福袋「福来る!ペコちゃんミルキーBOX2026」(税込5,500円)の予約を受け付けている。数量限定のため、予定数量に達した時点で受け付けを終了する。配送期間は2026年1月9日から1月12日までの4日間限定で、別途送料一律1,100円(税込)がかかる。配送のみで販売するため、店舗受取はできない。なお、2026年1月1