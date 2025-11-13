呉市の第二音戸大橋付近で７０代の男性が海に浮かんでいるのが見つかり引き上げられましたが、その後死亡が確認されました。 消防と呉海上保安部によりますと１３日午後２時半ごろ「音戸大橋の下で漂流死体らしきものを見た」と通報がありました。 消防が駆け付けたところ７０代男性がうつ伏せの状態で海に浮かんでいて、約３０分後に引き上げられましたが、心肺停止状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。 呉海上