ケッケコーポレーションは13日、所属俳優・肥後マコト（本名 肥後誠）さんが亡くなったと公表した。54歳。【プロフィール】『おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜』などに出演した肥後マコトさん同社サイトに「訃報」を掲載。「弊社所属俳優 肥後 マコト（本名 肥後誠）儀病気のため過日永眠いたしました。享年54歳ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます」と伝えた。肥後さんは、島根県出身。声