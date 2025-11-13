午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４４、値下がり銘柄数は４９０、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、証券・商品、建設など。値下がりで目立つのは情報・通信、金属製品、海運など。 出所：MINKABU PRESS