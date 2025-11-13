ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 俳優・柄本時生、女優・さとうほなみとの結婚発表 一部週刊誌で同棲… エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 柄本時生 日刊スポーツ 俳優・柄本時生、女優・さとうほなみとの結婚発表 一部週刊誌で同棲報道も 2025年11月13日 10時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 柄本時生とさとうほなみが11月13日、結婚を発表した 2人は2月、一部週刊誌で同棲が報じられていた 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時34分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 3年前に行方不明に 当時中学3年生だった梶谷恭暉さん「大好物の唐揚げを作って待っていた」我が子の帰りを待ち続ける母親は【岡山】 2025年11月13日 7時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分