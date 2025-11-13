球界きっての切れ者阪神・近本光司外野手（31）は11月11日、兵庫県西宮市内の球団事務所で取材に対応し、ＦＡ権を行使せずに複数年契約で「残留」すると発表した。「甲子園のタイガースファンの声援を浴びて喜びを分かち合いたいです」本人が報道陣の前で語り始めた時、時計の針は夜９時に迫っていたという。「出身地である淡路島への愛も強く、当初よりファンもマスコミも『残留濃厚』という予想で見守っていました。ところが、最