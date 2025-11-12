カバーは大幅安。１１日取引終了後、上期（４～９月）単独決算を発表。売上高は２１７億５４００万円（前年同期比２７．２％増）、営業利益は２６億６６００万円（同２０．９％減）だった。ライブやイベント、ライセンス・タイアップ案件が好調だった一方、昨年以前に生産した商品を中心とする在庫評価減の影響などがあった。表現技術の向上や物流体制の改善、海外事業開発の強化に向けた先行投資も利益率の押し下げ