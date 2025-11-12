日本化学工業は大幅安。１１日取引終了後、上期（４～９月）連結決算を発表。売上高は２０９億９８００万円（前年同期比１．５％増）、営業利益は１３億９０００万円（同４２．１％減）だった。電子セラミック材料が車載向けと通信向けで増加し、増収を確保。一方、利益面では電池材料における原材料市況価格の変動と販売価格への転嫁にタイムラグが生じたことや、前年度に発生した棚卸資産の評価損の減少効果が剥落したこ