ÌÀÆüÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËMLB¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Î²÷µó¤Ê¤ë¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£MLB¤ÏÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢Á´ÊÆÌîµåµ­¼Ô¶¨²ñ(BBWAA)¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸õÊä¼Ô¤òÈ¯É½¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È3Ì¾¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÅê¼ê¤ÎÌ¾¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È¤Î¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿³«ËëÀï¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é