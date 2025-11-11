ニューストップ > 国内ニュース > 横田めぐみさん拉致から48年 母・横田早紀江さん「精も根を尽き果て… 北朝鮮拉致問題 横田めぐみ 高市早苗 家族 時事ニュース FNNプライムオンライン 横田めぐみさん拉致から48年 母・横田早紀江さん「精も根を尽き果てた」 2025年11月11日 16時4分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 横田めぐみさんが中学1年生で北朝鮮に拉致されて15日で48年となる 母の早紀江さんは現在の心境について「精も根も尽き果てた」と言及 高市首相に「非常に期待をしている」として、日朝首脳会談の実現を訴えた 記事を読む おすすめ記事 ＪＲ東日本「Ｓｕｉｃａ」のペンギン、来年度末で「卒業」…新キャラクターにバトンタッチへ 2025年11月11日 14時5分 Perfumeあ〜ちゃん、一般男性との結婚発表 お相手はファン「心から応援してくれている」【コメント全文】 2025年11月11日 12時4分 『ポケパーク カントー』来年2月5日開業で注意事項 ポケモン初の屋外常設施設で110段の階段を上れない人など入場できず 2025年11月11日 14時0分 この3人の中に小学生が 年齢発表で騒然「マジ!?」 2025年11月11日 11時0分 ＪＲ東日本のモバイルスイカ、決済枠上限を２万円から「数十万円」規模へ 2025年11月10日 21時10分