〜 2025年10月の 「物価高」倒産状況 〜円安が強まるなか、原材料高騰などに伴う「物価高」倒産が止まらない。2025年10月は、85件（前年同月比88.8％増）と約1.9倍に急増し、5カ月連続で前年同月を上回った。また、件数が80件台に乗せるのは、2024年5月の88件以来、17カ月ぶり。負債総額は131億2,600万円（同30.9％増）で、3カ月ぶりに前年同月を上回った。円安に伴う物価上昇で、価格転嫁が難しい小・零細企業を中心に厳