水卜アナ、死去した菅谷アナを追悼「絶対泣かないと思ってたのに」
2025年11月11日 8時59分
水卜麻美アナが11日の「ZIP！」で、菅谷大介アナを悼んだ
数秒間言葉を詰まらせた後、数日前の最後の会話を振り返った水卜アナ
「ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに」と涙を拭った