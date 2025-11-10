こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのLISAです。兵庫県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ イベント概要 2025年11月15日（土）～11月16日（日）に、兵庫県の「ABCハウジング 加古川住宅公園」で2日間限りのペットのお祭り「わんニャスフェスティバル」が開催されます！ 当日はワンちゃん＆ネコちゃん好きにはたまらない、ペットフードやペットグッズを取り扱う店舗が出店。 さらに参加