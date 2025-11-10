U-17日本代表は、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージを首位で突破した。モロッコに2-0、ニューカレドニアには0-0、そして、9日に行われたポルトガルとのグループステージ最終節には2-1で勝利。ポルトガル戦では前半35分に和田武士が先制ゴールを決めると、前半45分には瀬口大翔が追加点を奪う。その後、後半26分に長南開史が一発退場になり、後半35分に失点するも、1点差を守り切った。この結果、日本