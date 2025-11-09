マツダが10月24日に予約受け付けを開始した、スポーティーブランド「マツダスピリットレーシング」の「ロードスター」の販売が好調だ。限定200台の「12R（イチニアール）」の抽選に9500件を超える応募があった。倍率は実に47.5倍である。一方、ジャパンモビリティショー2025で初公開が期待された「RX-9（仮称）」量産を踏まえたコンセプトモデルは登場しなかった。マツダスポーツカー戦略の今後について、マツダ幹部に話を聞いた