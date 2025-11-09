マツダが10月24日に予約受け付けを開始した、スポーティーブランド「マツダスピリットレーシング」の「ロードスター」の販売が好調だ。限定200台の「12R（イチニアール）」の抽選に9500件を超える応募があった。倍率は実に47.5倍である。一方、ジャパンモビリティショー2025で初公開が期待された「RX-9（仮称）」量産を踏まえたコンセプトモデルは登場しなかった。マツダのスポーツカー戦略の今後について、マツダ幹部に話を聞いた。（ジャーナリスト 桃田健史）

次期ロータリースポーツとロードスターの微妙な関係とは？

まさか、ここまですごいことになるとは！

市場の予想を大きく上回る反響を得たのは、マツダが10月24日から予約受注を開始した「マツダスピリットレーシング 12R（イチニアール）」（761万2000円）だ。

限定200台の商談予約抽選への応募が9500件を超える想定以上の盛況で、マツダは第2弾への対応を検討しているという。なぜ、それほど人気なのか？

まずは、マツダスピリットレーシング 12Rのスペックから見ていこう。

マツダスピリットレーシングは、国内モータースポーツのスーパー耐久シリーズに参戦するマツダ本社直轄チーム。レースの実戦で鍛えた技術を満載するスペシャルモデルのデビュー作が「12R」だ。

技術的にはエンジン排気量が2Lであることが大きなポイント。国内向けロードスターのソフトトップモデルが搭載するエンジンは1.5Lで、2.0Lは電動式ハードトップのRFのみ。ソフトトップで2Lエンジン搭載は、ロードスター現行の第四世代（型式ND）が登場して以降初めての試みとなる。

さらに、この2Lエンジンをハイパフォーマンス化している。具体的には専用カムシャフト、エンジンシリンダー内に空気を取り込む吸気ポートをマツダの匠が研磨、低抵抗のピストンとピストンリング、排気系部品大手の藤壺技研と共同開発したエキゾーストマニホールド、高回転数ギリギリまでエンジン出力を絞らない専用制御など、レースでの知見をふんだんに取り入れた。

足回りも当然、本物志向だ。独ビルシュタイン製ダンパーを採用しフロントにストラットタワーバーを標準装備した上で、サスペンションアームの締め付けやホイールアライメント調整をマツダの熟練工が行う。

エクステリアでは、専用リアスポイラーやレーシーな専用デカール、またレイズと共同開発した鍛造アルミホイールにヨコハマ NEOVA AD09を履く。インテリアでも専用フルバケットシートを採用したほか、各所にさりげない専用デザインを施した。

このような、いわゆるチューニング（改良）は、新車販売後のアフターマーケット市場では珍しくないが、マツダがメーカーとしてここまで踏み込んだ仕様を発売するのはまれだ。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）