食楽web ●いまSNSで人気の大阪の行列店『すし酒場さしす』の魅力を深堀りしてご紹介します！ 昭和の時代から、新旧の美味しいお店が乱立する迷宮のような大阪駅の「駅前ビル」。その中で常に行列になっているお寿司屋さんが、『すし酒場さしす』。 こちらのお店、いまSNSを中心に話題になっています。筆者も見てみると、豪快にマグロがはみ出したとろ鉄火巻きなどのおいしそうな画像がずらり。これは食べてみたい！ と