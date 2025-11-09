華字メディアの星島環球網は7日、中国が世界のレアアース分野で主導的地位を占める中、「中国にはレアアースの他にも切り札がある」と米ウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことを伝えた。この報道で挙げられたのはリチウムイオン電池、成熟プロセスによる半導体、そして医薬品原料だ。報道は米中両国が先ごろ関税とレアアース規制を巡る「休戦協定」に至ったものの中国の手の中にあるカードはレアアースにとどまらないとし